Украинский бизнес не ощутил изменений на таможне: уровень коррупции по-прежнему высокий

По итогам первого полугодия 2018 года бизнес ухудшил оценку деятельности таможни в сравнении с первым полугодием прошлого года.

Большинство представителей бизнеса - около 59% - считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне, еще около 36% - крайне недовольны качеством таможенных услуг и профессионализмом лиц, с которыми они взаимодействуют на таможне.

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Такие данные были получены по итогам исследования Таможенного индекса Украины с января по август 2018 года, которое провела Европейская Бизнес Ассоциация.

Так, по итогам исследования, Таможенный индекс в первом полугодии текущего года достигает отметки 2,91. Во втором полугодии 2017 года он составлял 3,05 балла, а в первом полугодии - 2,9 баллов.

«Показатели индекса снижаются. По результатам опроса мы видим, что реформирование таможенных органов и сервисов уже давно актуально. Хотя некоторые сдвиги имеют место, бизнес ожидает старта активных действий и реальных реформ. Оттягивание процессов может еще больше осложнить ситуацию. К тому же, без качественных изменений страна теряет возможности для развития», - отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

По мнению представителей бизнеса, критически важным является упрощение и ускорение таможенных формальностей, предсказуемость и понятность процедур, а кроме того, оптимизация прохождения фитосанитарного, экологического и радиологического контроля.

Как напоминают в ЕБА, с февраля 2018 года применение системы «единого окна» стало обязательным при импорте товаров. Согласно полученным результатам, в первом полугодии 2018 года количество компаний, которые используют систему «единого окна», составило 91,4%, по сравнению с 79% во втором полугодии 2017 года.

В то же время, только 37,7% довольны работой «единого окна». Еще треть (32,1%) не определились. В ассоциации отметили, что актуальным является вопрос устранения недостатков в работе системы. В Таможенном комитете Европейской Бизнес Ассоциации также подчеркнули, что из-за непредвиденных задержек в прохождении таможенных процедур сейчас предприниматель не может длительно планировать свою деятельность.

«И это реальная проблема, особенно для крупного и среднего бизнеса. Бизнес-сообщество надеется, что вопрос удастся урегулировать максимально оперативно и уже осенью будет принят законопроект №7010 относительно «единого окна». Ведь его ключевая цель - уменьшить время таможенного оформления товаров и сделать таможенный контроль более эффективным», - говорится в сообщении.

Исследование Таможенного индекса содержало три ключевых тематических блока - коррупция, качество таможенных услуг, работа «единого окна». Индекс измеряется два раза в год. Отметка три считается нейтральной. Максимальная оценка составляет 5 баллов. В исследовании приняли участие 58 экспертов.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля правительством был введен дифференцированный подход к обязательному применению "единого окна" с учетом особенностей транспортных операций. При этом была продлена на один год возможность добровольного применения системы «единого окна» в случаях перемещения товаров транзитом, вывоза за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом, ввоза в Украину товаров в почтовых или международных экспресс-отправлениях, декларирования товаров в новых местах таможенного оформления, в которых менее 90 дней применяется система «единого окна».

В июле 2018 года Верховная Рада приняла закон об электронизации процедур таможенного оформления через механизм «единого окна», а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур. Порошенко ветировал данный закон.