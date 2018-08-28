НБУ ожидает поступления в резервы около $5 миллиардов: откуда придут деньги

В том числе очередной транш кредита МВФ, кредиты Всемирного банка и Евросоюза, средства от размещения евробондов.

Национальный банк Украины ожидает поступления в резервы до конца года около 5 млрд долл., включая очередной транш кредита Международного валютного фонда, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

По его словам, МВФ – достаточно формальная организация, и если Фонд объявил о приезде миссии, то шансы получения очередного транша – достаточно высокие.

«Наш прогноз, что нам удастся договориться с Международным валютным фондом. Мы закладываем получение транша до конца осени в сумме около 2 млрд долл.», - сказал Чурий.

Кроме того, он отметил, что получение очередного транша от МВФ открывает путь для получения порядка 1,5 млрд долл. до конца года от Всемирного банка и Европейской комиссии, а также станет позитивным сигналом для частных инвесторов, чтобы Украина могла разместить евробонды на более длительный срок и под более низкие проценты.

«Мы ожидаем, что Министерство финансов сможет разместить евробонды около 1,5 млрд долл.», - добавил Чурий.

По его словам, все вышеперечисленные поступления будут зачислены в международные резервы Украины.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

12 июля Верховная Рада приняла поправку в закон о судоустройстве, предполагающую рассмотрение Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, включая все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции. На этой поправке настаивал МВФ.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда по обращению украинских властей посетит Киев в период с 6 по 19 сентября.

Международные резервы Украины на 1 августа 2018 года составили 17,749 млрд долл., что на 5,6% ниже показателя на начало года.