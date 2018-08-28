Нацбанк ждет миллиарды долларов от трудовых мигрантов

НБУ прогнозирует поступление в этом году 11,5 млрд долл. от украинцев, которые работают за рубежом.

Национальный банк прогнозирует поступление в этом году в Украину около 11,5 млрд долл. от трудовых мигрантов, работающих за рубежом.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

«На платежный баланс влияет перечисление средств от граждан, которые работают за рубежом. В этом году наш прогноз – это 11,5 млрд долл.», - сказал Чурий.

По его словам, трудовая миграция является негативным явлением для экономики страны в долгосрочной перспективе, но для платежного баланса это достаточно серьезные поступления, которые позитивно влияют на валютный рынок.

Как сообщал УНИАН, по данным министра социальной политики Андрея Ревы, более 3,2 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе.

Премьер-министр Гройсман считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины.

По словам Гройсмана, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.

По данным Госстата, около 36% украинских трудовых мигрантов занимаются работой, не требующей квалификации. В то же время 26,8% трудовых мигрантов работают за границей согласно полученной квалификации, а почти 30% работают не по профессии.