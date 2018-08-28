Нацбанк заявил об отказе удерживать курс гривни

С 2011 по 2014 год для поддержки курса было потрачено 40 млрд долл., но это не привело ни к чему хорошему, отметили в НБУ.

Национальный банк Украины не будет удерживать курс гривни на определенном уровне, продолжая придерживаться политики гибкого курсообразования и только сглаживая чрезмерные колебания на валютном рынке.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

«У нас уже 3,5 года плавающий курс. Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель Национального банка – это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса», - сказал Чурий.

По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.

«С 2011 по 2014 год для поддержки курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 млрд долл. Наш долг в иностранной валюте - 46 млрд. Так вот посчитайте – 40 млрд мы потратили для удержания курса на уровне 8, и это не привело ни к чему хорошему», - добавил Чурий.

Он напомнил, что после того, как нашей стране перестали давать деньги в долг, а резервы были потрачены, разгорелся кризис, обернувшийся стремительной и глубокой девальвацией.

Также Чурий отметил, что на сегодня курс гривни соответствует уровню на начало года и происходящие колебания – нормальное явление, в сравнении, к примеру, с российским рублем, который с начала года девальвировал на 16%.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах сегодня, 28 августа, подскочила до 28,10 грн, евро - 32,80 грн.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,02/28,07 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,76/32,79 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.