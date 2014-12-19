Гривня на межбанке укрепилась до 16,26 за доллар
18:15, 19 декабря 2014Финансы
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В пятницу, 19 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов укрепились до 16,08/16,26 грн/долл. против 16,20/16,45 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня на межбанке укрепилась на 19 копеек / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке активизировались.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,76/19,98 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2692/0,2733 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,7211 грн/долл., к этому часу было заключено 206 соглашений, объем торгов вырос в 1,8 раза - до 361,58 млн долл.
Напомним, вчера котировки гривни на межбанке выросли до 16,45 за доллар.
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