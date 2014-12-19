На подконтрольных боевикам украинских шахтах заблокировано 3 млн тонн угля - Яценюк

Однако Украина не имеет возможности их вывезти и это является одной из причин, по которым в стране введен график веерных отключений электроэнергии, заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Что касается причин, связанных с веерными отключениями, то это в первую очередь заблокированные поставки угля, - сказал глава правительства. - В целом на украинских территориях Донецка и Луганска накопилось почти 3 млн тонн нашего угля, который российские террористы не дают возможности вывезти».

Ранее УНИАН сообщал, что в Минэнергоугля хотят вывезти около 2 млн тонн угля из зоны АТО.

Справка УНИАН. Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля для нужд тепловых электростанций из-за военной агрессии России на востоке страны, где расположены 80% шахт, впервые за длительный период приступила к импорту энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Странами – экспортерами угля в Украину стали ЮАР и Россия.

Соответствующие контракты имеют госкомпания «Центрэнерго» и крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК.