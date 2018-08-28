Бизнес выведет из Украины до $3 миллиардов дивидендов - прогноз НБУ

За последний месяц бизнес вывел около 300 млн долл.

Национальный банк оценивает потенциальный объем вывода бизнесом дивидендов из Украины за текущий год в целом на уровне 2,5–3 млрд долл.

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

«За последний месяц вывели около 300 млн долл. По году мы ожидаем, что будет где-то 2,5–3 млрд общая сумма репатриации дивидендов. Это несколько выше нашего прогноза, но не является критичной суммой», - сказал Чурий.

По его словам, репатриация дивидендов не всегда отражается как покупка валюты, а зачастую компания-экспортер заводит валюту под контракт и после выводит ее как репатриацию дивидендов, что не создает дополнительного спроса на валюту, но снижает ее предложение.

«Процентов 70-80 репатриации осуществляют компании украинских собственников, расположенные в офшорных юрисдикциях. Этот факт на самом деле негативный», - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 3 марта 2018 года разрешил выплату дивидендов в пользу иностранных инвесторов за 2017 год и установил единый лимит на оплату валютных дивидендов за все предыдущие годы в пределах 7 млн долл. в месяц.

До сих пор инвесторы могли получать дивиденды за период до 2016 года включительно в пределах 5 млн долл. в месяц для дивидендов за 2014-2016 годы и 2 млн долл. в месяц - за период до 2013 года.