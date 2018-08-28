цей матеріал доступний українською

Гройсман: расходы на украинскую армию должны увеличиваться

14:58, 28 августа 2018
Финансы
333 0
Украинских военных жолжны обеспечивать лучше, ситает премьер / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Читайте такжеВ госбюджете-2018 на оборону запланировано 165 миллиардов гривень – Гройсман

"Я считаю, что расходы на украинскую армию должны увеличиваться. В том числе, на обеспечение украинского военного, в том числе, и на модернизацию вооружения. Но я подчеркиваю, что самая высшая ценность в украинской армии - это военный, в которого мы должны инвестировать, которого мы должны поддерживать", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прогнозирует, что на финансирование сферы обороны и безопасности Украины в 2019 году будет выделено около 200 млрд гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Гройсман#армия