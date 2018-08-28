Гройсман: расходы на украинскую армию должны увеличиваться

Премьер отмечает, что речь идет как об обеспечении военнослужащих, так и модернизации вооружения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что расходы на украинскую армию должны увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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"Я считаю, что расходы на украинскую армию должны увеличиваться. В том числе, на обеспечение украинского военного, в том числе, и на модернизацию вооружения. Но я подчеркиваю, что самая высшая ценность в украинской армии - это военный, в которого мы должны инвестировать, которого мы должны поддерживать", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прогнозирует, что на финансирование сферы обороны и безопасности Украины в 2019 году будет выделено около 200 млрд гривень.