S&P понизило кредитный рейтинг Украины до "ССС-" с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство «Standard&Poor’s» понизило суверенный рейтинг Украины до уровня «ССС-» с «ССС» присвоив рейтингу негативный прогноз, говорится в сообщении агентства.

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Суверенный рейтинг по национальной шкале также пересмотрен до уровня «uaB+» с «uaBBB-».

Согласно сообщению агентства, долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте также снижен – до «ССС+» с «В-» с негативным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, в июле Standard&Poor's подтвердил суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с негативного до стабильного. Затем в октябре Standard&Poor’s в связи с пересмотром критериев присвоения рейтингов по национальным и региональным шкалам пересмотрело суверенный кредитный рейтинг Украины по национальной шкале и повысило его до «uaBBB-» c «uaBB+».

Также сообщалось, что в феврале 2014 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCС" с "ССС+" на фоне эскалации политической нестабильности.