Отказ НБУ от контроля гривны: жест отчаяния или провокация

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что НБУ не будет удерживать курс гривны на определенном уровне, продолжая придерживаться политики гибкого курсообразования и только сглаживая чрезмерные колебания на валютном рынке. По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.

Однако, в Нацбанке лукавят. Конституционная обязанность Национального банка – это обеспечение стабильности национальной валюты. А стабильность курса – это тоже обеспечение ее стабильности. Потому заявление Нацбанка, с точки зрения выполнения своих задач, не вполне корректно. И раз оно появилось, то, вероятно, вызвано крайними обстоятельствами, связанными с тем, что за последний месяц Нацбанк потратил на поддержание курса более 700 млн долларов, и курс не стабилизировал. При этом валютные резервы Украины начали угрожающе сокращаться.

Это заявление означает, что теперь, судя по всему, гривна может начать стремительно падать, по крайней мере, до тех пор, пока Международный валютный фонд (МВФ) не решит вопрос о предоставлении Украине очередного транша. В этих условиях действия МВФ неизбежно будут приобретать чисто политический характер – это организация, в которой решающую роль играют западные страны, прежде всего, США, и для них принципиально важно политически поддержать действующую в Украине власть. Если этого не сделать и случится обвал гривны и экономики, это неизбежно приведет и к смене власти, а, возможно, и политического курса страны.

Это заявление означает, что теперь, судя по всему, гривна может начать стремительно падать, по крайней мере, до тех пор, пока Международный валютный фонд (МВФ) не решит вопрос о предоставлении Украине очередного транша

Поэтому на кону стоит многое и обеспечение стабильности гривны – не только украинская задача.

Я не исключаю, что сейчас, вслед за этим заявлением, должны последовать политические решения международных финансовых организаций и западных стран по спасению украинской экономики. Они могут касаться, прежде всего, предоставления денег – скорее всего, США сейчас надавит на МВФ, чтобы он все-таки максимально быстро выделил нам транши. Кроме того, Мировой банк готовил проект, по которому более 800 млн долларов могли предоставить Украине.

Но одновременно Запад недоволен тем, что в Украине проводится столь ошибочная экономическая политика, происходит разгул коррупции, и влитые в Украину ранее деньги уже потрачены и утеряны. Например, недавно премьер Владимир Гройсман заявил, что в правительстве не могут найти, куда были потрачены 50 млрд долларов, которые были получены Украиной в кредит за последние годы. Поэтому все это будет сопровождаться сильным давлением на украинскую власть, чтобы борьба с коррупцией стала реальной, и чтобы власти привлекали к работе компетентных людей.

Как бы там ни было, курс будет обваливаться. Но прогнозировать сейчас какие-либо цифры несвоевременно. Ясно одно: если Нацбанк будет продолжать эту политику и откажется от выхода с валютными интервенциями на Межбанк, то гривна будет падать.

Это может привести к автоматическому повышению цен на весь импорт, в первую очередь, мы увидим быстрый рост цен на топливо (бензина, газа), особенно перед началом отопительного сезона. С одной стороны, у нас увеличатся доходы бюджета от налогообложения цен на импорт, но, в то же время, возникнут и разрывы, так как потребуется увеличить расходы. Для населения это обернется заметным снижением уровня жизни за счет роста цен, раскрутки инфляции и обесценивания сбережений. Недоверие людей к национальной валюте ускорит бегство бизнеса и людей от гривны, что еще больше обвалит ее курс и увеличит спрос на иностранную валюту.

Ясно одно: если Нацбанк будет продолжать эту политику и откажется от выхода с валютными интервенциями на Межбанк, то гривна будет падать

То, что сейчас Нацбанк, по сути, провоцирует панику на валютном рынке, может указывать на то, что он действует в интересах определенной группы спекулянтов, которые хотят нажиться на скачках курса, ведь многие его работники были связаны с разными спекулятивными группировками в системе коммерческих банков.

Национальный банк не должен был делать такого заявления, даже если он не собирается в дальнейшем поддерживать национальную валюту. Во всяком случае, было бы логично потерпеть с ним до приезда миссии МВФ в Украину 6 сентября, и, возможно, там у Украины уже был бы шанс на изменения.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины