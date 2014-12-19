Падение рубля: спасательная операция Путина - Le Figaro

Жак Сапир, французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук (EHESS), специализирующийся в вопросах России, в статье «Падение рубля: спасательная операция Путина», опубликованной во французской газете Le Figaro, анализирует действия российского президента, который пытается преодолеть рублевый кризис.

Среда 17 декабря была очень неспокойным, но славным днем для российского рубля. Он укрепился по отношению к доллару более чем на 15% и более чем на 22% по отношению к евро. В то же время, рост на Московской фондовой бирже составил 17%. Такие движения, сравнимые по своей амплитуде с беспрецедентным спадом во вторник 16 декабря, однако не вызвали таких же острых комментариев. Но они не менее интересны. Они показывают, что российская экономика может восстановиться. Это простое утверждение, но стоит посмотреть глубже и проанализировать обоснованность решений, которые приняли российские власти.

Оценка стратегии российского правительства?

Стратегия правительства и Центрального банка, кажется, работает в краткосрочной перспективе. Создается впечатление, что кроме увеличения процентной ставки до 17%, к такому существенному росту привело также использование резервов Министерства финансов и Центрального банка. Это имеет большое значение, так как предполагает потери для биржевиков, которые, наоборот, делали ставку на снижение курса рубля. Этой стратегии обязательно нужно следовать в ближайшие дни, чтобы компенсировать эти необратимые потери и восстановить доверие российского населения. Потери для биржевиков должны быть огромными. Контакты на ММВБ, московском валютном рынке, сообщали, что во вторник вечером расчеты по фьючерсам производились согласно потенциальному курсу 75 рублей за доллар. Если вы приобрели доллар за 70 рублей, рассчитывая продать его за 75, но на самом деле вы вынуждены продать его за 65, такая разница может быть губительной. Мы увидим в ближайшие дни, что будет происходить с некоторыми хеджевыми фондами, особенно в США, и с некоторыми мелкими банками.

Таким образом, целью должно быть опустить курс до 55 рублей за 1 доллар, поскольку такой курс будет уравновешивать цену на нефть, если 1 баррель стоит менее 60 долл., и успокоит население. Стоит отметить, что во вторник вечером курс был около 72 рублей за доллар, а в среду вечером рубль вырос, и 1 доллар можно было купить за 62 рубля.

Стоимость этой стратегии

Пока еще сложно оценивать стоимость этой стратегии. Совершенно ясно, однако, что Центральный банк и правительство, несомненно, выбросили значительные суммы на рынок, чтобы достичь своих целей, и им придется тратить огромные суммы, вероятно, около 30 млрд. долларов в неделю, если они хотят добиться своего. Понятно, что у России есть на это средства. Резервы Центрального банка составляют более 400 млрд. долл. Но самое главное, и то, что больше всего вызывает обеспокоенность, – это скрытая стоимость такой политики. Она предполагает сохранение высоких процентных ставок, которые сейчас составляют 17 % в год, в то время как уровень инфляции составляет около 10,5 % в год. Если эти показатели будут оставаться на том же уровне, это станет огромным ударом для российской экономики. С этой точки зрения, становится ясным, что политика борьбы со спекуляциями с помощью рынка может быть эффективной, но ее стоимость, как прямая, так и косвенная, стремительно растет. Понятно, что правительство не хочет применять эту стратегию в течение долгого периода и надеется, что в январе давление на рубль уменьшится. Тем не менее, если спекуляции, как предполагают некоторые, политически поддерживают другие страны, этого может и не произойти. В таком случае лучшим выходом для России было бы быстрое принятие мер регулирования, так называемого контроля над движением капитала. Успех стратегии, которой решили следовать власти, отказавшись рассмотреть возможность контроля над движением капитала, снизит давление на них. Но если Министерству финансов и Центральному банку придется продолжать вести такую политику, то в таком случае им всерьез стоило бы пересмотреть различные варианты.

Изменение баланса сил в России?

Эта стратегия также знаменует поворотный момент. Создается впечатление, что центр принятия решений переместился из Центрального банка в правительство, которое в настоящее время четко контролирует стратегию в области обменных курсов. В такой перемене есть своя логика, и это не менее важно. Такой поворот тянет за собой и другой. На самом деле, решение российских компаний заимствовать на международных рынках основывалось на различиях между процентной ставкой в России, размер которой определялся политикой Центрального банка, и ставкой на этих рынках. Если правительство, и в некоторой степени администрация президента, возьмет на себя управление Центральным банком, ему придется идти до конца и пытаться разрешить проблему финансирования российской экономики. Потенциал ее роста очень высок.

При курсе 55 рублей за доллар, даже с уровнем инфляции более 10 %, продукция, производимая на территории Российской Федерации, является весьма конкурентоспособной, как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Было бы очень плохо, если российские компании не смогли бы получить выгоду от этого и их инвестиционные проекты сильно пострадали бы от непомерно высоких процентных ставок. Правительству придется решить эту проблему до 15 января, если оно хочет, чтобы Россия в полной мере извлекла пользу из кризиса, который ее потряс.

Уроки, которые нужно извлечь.

Последний урок нужно извлечь из событий, которые только что произошли. Этот мини-крах на валютном рынке разбудил бессознательную недоверчивость к российской экономике, которая возникла еще во время кризиса в августе 1998 г. Но в отличие от того времени, риска дефолта сейчас нет. В 1998 г. резервы Центрального банка были очень незначительными, около 30 млрд. долл. В настоящее время они составляют 420 млрд. долл., то есть в 14 раз больше. Государственный долг был серьезной проблемой в 1998 г.; сегодня Россия является одной из стран с наименьшей задолженностью – госдолг составляет около 9% ВВП, а это в 10 раз меньше, чем во Франции. В первой половине 1998 г. был дефицит торгового баланса, в то время как сейчас избыток составляет около 120 млрд. долл. в год, а это почти столько же, сколько в Германии.

Промышленность в России развивается очень быстро, о чем свидетельствуют недавно подписанные контракты с Индией. Также можно в этом убедиться, если посмотреть на цифры в сфере производства автомобилей или авиастроения. Поэтому нет никакого смысла сравнивать 1998 г. с тем, что происходило в последние дни. Тем не менее, некоторые именно это и делают. Кто-то из них честно признается, что их знания российской экономики довольно ограничены, другие же просто хотят навредить. Очень важно перестать руководствоваться идеологией, когда вы пытаетесь понять, что на самом деле происходит в России.