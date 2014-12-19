S&P прогнозирует падение экономики Украины в 2014 году на 7%, в 2015 – на 3%

Об этом говорится в сообщении агентства. В то же время, рост экономики возможен уже в 2016 году – на 1,5% и в 2017-м – на 2,5%.

При этом показатель долговой нагрузки к ВВП составит 64,1% в 2014 году и порядка 80% в 2015 году. К 2017 году долговая нагрузка снизится незначительно – до 78% ВВП.

«Мы ранее ожидали, что до конца года Украина получит еще один транш кредитных средств от МВФ, но этот платеж откладывается. Эта отсрочка наряду с сокращением госрезервов повышает риск неспособности правительства оплачивать свои обязательства, – говорится в сообщении. – Риск дефолта при этом сохраняется весьма значительный в ближайшие месяцы, если обстоятельства не изменятся и в страну не придет финансовая помощь».

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Ранее УНИАН сообщал, что S&P понизило кредитный рейтинг Украины с "ССС" до "ССС-" с негативным прогнозом.

Согласно последним прогнозам международных финансовых организаций, падение ВВП Украины в 2014 году составит 8% по оценкам Всемирного банка, 9% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.

Эксперты ожидают падения экономики Украины по итогам года на 6,5%-7%. При этом падение экономики Донбасса, где ведется антитеррористическая операция составит не менее 25%.