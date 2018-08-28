Украина станет экономически самодостаточной уже через 10 лет - премьер

Именно за такой период времени Гройсман пообещал решить проблемы в украинской экономике.

Украине необходимо около 10 лет, чтобы стать экономически самодостаточной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на XIII совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Сегодня мы заимствуем на международных рынках финансовые ресурсы для того, чтобы вернуть старые долги, возможно, на лучших условиях перезаимствовать, выиграть подходящее время для того, чтобы росла национальная экономика, и мы стали абсолютно самодостаточной экономикой", - сказал премьер.

По его словам, на полный путь к самодостаточной экономике Украине необходимо около 10 лет.

"Чтобы стать экономически самодостаточными, нам потребуется некоторое время. За 10 лет я могу справиться с этой задачей. Это означает, что каждый год наша экономика будет претерпевать положительные изменения", - добавил Гройсман.