Украине в 2015 году нужно будет $11 млрд для выплат по внешним долгам - S&P

«Мы ожидаем, что правительству для выплаты платежей по внешним долгам, включая корпоративные долги, потребуется в 2015 году порядка 11 млрд долл. – говорится в сообщении. – Правительство рассчитывает покрыть эти потребности за счет средств МВФ, которые также будут частично направлены на уравновешивание межбюджетных дисбалансов».

При этом в S&P не исключили, что средства могут также поступить и по линии других финансовых институтов и за счет выпуска евробондов под гарантии США.

«По линии МВФ Украина может получить в 2015 году порядка 10,7 млрд долл. Однако мы оцениваем как высокий риск того, что транши будут выплачены с задержками или не выплачены вовсе. Кроме того, средства МВФ могут быть в значительном мере использованы для бюджетных целей. – говорится в сообщении S&P. - Также 10,7 млрд долл. не хватит для оплаты платежей «Нафтогаза» российскому монополисту «Газпрому». В этой связи Украине потребуется дополнительное финансирование».

Ранее S&P спрогнозировало, что показатель долговой нагрузки к ВВП составит 64,1% в 2014 году и порядка 80% в 2015 году. К 2017 году долговая нагрузка снизится незначительно – до 78% ВВП.

Кроме того, сегодня УНИАН сообщал, что S&P понизило кредитный рейтинг Украины с "ССС" до "ССС-" с негативным прогнозом.

Также сообщалось, что британское издание Financial Times основываясь на оценках МВФ спрогнозировало потребность Украины во внешнем финансировании в 2015 году в объеме не менее 15 млрд долл.