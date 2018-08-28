Нацбанк значительно ослабил курс гривни

Официальный курс НБУ на 29 августа: 100 USD – 2805,1217 гривни; 100 EUR – 3284,7975 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2805,1217 (28 августа – 2788,5240)

100 EUR – 3284,7975 (28 августа – 3243,8900)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,99/28,03 гривни/доллар.

Текущие котировки на 6 копеек выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,84/32,88 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0634 гривни/доллар.