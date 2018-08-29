Затянувшееся пике: куда падает гривня и почем будет доллар

Курс гривни продолжает крутое пике, которое началось в июле, когда национальная валюта резко девальвировала к доллару - на 2,2%. 28 августа котировки гривни на межбанковском валютном рынке перевалили за психологическую отметку 28 гривен за доллар, следуя курсом к историческому максимуму, зафиксированному в феврале 2015 года - 30,01 гривен за доллар.

В начале нынешнего падения гривни Национальный банк заявлял, что всему виной повышение спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей, операции корпоративного сектора по перечислению дивидендов за границу и выход нерезидентов из гривневых облигаций внутреннего госзайма, а также значительные объемы возврата НДС и рост спроса на иностранную наличку, в частности, со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона. При этом, регулятор уверял, что будет «внимательно следить за состоянием валютного рынка и, в случае необходимости, готов и в дальнейшем сглаживать избыточные колебания путем проведения интервенций». Что он и делал.

Кроме того, Министерство финансов для удовлетворения потребностей в валютной ликвидности провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних госзаймов на 725 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году. Средства уже поступили на счета.

Но, видимо, ситуация не меняется к лучшему, так как риторика НБУ изменилась, хотя интервенции на межбанкес миллионными объемами продолжаются. Теперь в Нацбанке заявляют, что не будут удерживать курс гривни на определенном уровне, продолжая придерживаться политики гибкого курсообразования, займутся только сглаживанием чрезмерных колебаний.

«У нас уже 3,5 года плавающий курс. Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель Национального банка – это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса», - заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.

«С 2011 по 2014 год для поддержки курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 млрд долл. Наш долг в иностранной валюте - 46 млрд. Так, вот, посчитайте – 40 млрд мы потратили для удержания курса на уровне 8, и это не привело ни к чему хорошему», - прокомментировал ситуацию Чурий, напомнив при этом, что после того, как нашей стране перестали давать деньги в долг, а резервы были потрачены, разгорелся кризис, обернувшийся стремительной и глубокой девальвацией. Он подчеркнул, что на сегодня курс гривни соответствует уровню на начало года и происходящие колебания – нормальное явление, в сравнении, к примеру, с российским рублем, который с начала года девальвировал на 16%.

Настораживает и исследование Минфина в отношении состоятельности валютного рынка с учетом грядущих выплат по госдолгу, который на сегодня составляет почти 76 миллиардов долларов, а погашение обязательств снижает объем резервов – уже до 17,7 миллиарда долларов, что почти на 6% ниже показателя на начало года.Все финансовые риски связаны с тем, что до сих пор не решен вопрос продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (из-за неурегулирования вопроса повышения цены на газ для населения), что ставит под сомнение получение почти 2 миллиардов финансовой помощи МВФ и возможность выхода на внешние рынки заимствования.

Ведомство изучило пять альтернативных сценариев, все они негативные. Но основной из них - «Валютный шок» - предусматривает девальвацию гривни на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 гривни за доллар. То есть, вероятность девальвации до 36 гривен за доллар.

Ситуация патовая. УНИАН выяснял у экспертов, что, по их мнению, ждет национальную валюту в ближайшей перспективе.

Глава экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук:

В Украине, в силу сырьевого статуса экономики - мы в большей степени экспортируем сырье и полуфабрикаты, а импортируем готовую продукцию -сложилась достаточно устойчивая курсовая динамика в течение года. Есть два цикла, когда гривня слабеет и укрепляется. Обесценивается она в августе, в течение сентября до середины октября, затем ситуация стабилизуется и продолжается до начала декабря. Потом снова начинается дестабилизация курса. Гривня падает до конца января. После этого начинается этап укрепления нацвалюты, который длится до августа. Эта динамика действует в течение многих лет, и у нее есть своя природа.

Когда увеличивается объем закупок импорта за границей, что связано с ростом деловой активности, гривня в этот период снижается. Наши основные экспортеры – аграрии и металлурги – хорошо знают эту особенность и в полной мере ее используют. Поэтому они, как правило, задерживают возвращение в Украину валютной выручки, что провоцирует дисбаланс – спрос превышает предложение валюты. Как это происходит сейчас. Именно в этот момент значительно ухудшается торговый баланс. И от перечисленных циклов, к сожалению, мы избавиться не можем.

Но в этом году добавились еще некие особенности. Во-первых, Украине предстоят погашения по долгам, как и в 2019-2020 годах. Причем речь идет о миллиардных суммах, что создает дополнительное негативное ожидание. А это, в свою очередь, провоцирует увеличение объема скупки валюты, ее продажа сокращается.

Добавляет нервозности неопределенность с получением транша МВФ. И дело не только в том, в каком объеме он будет (хотя, на мой взгляд, на получение обещанного Фондомшансы у нас значительные), важным является то, что для нас в этом случае открывается дорога на рынок внешних заимствований, чтобы рефинансировать долг в следующем году, на что делает ставку правительство.Но если мы в этом году не получим кредит МВФ, то он перенесется по сроку не ранее лета 2020 года, уже после выборов. Кто будет одалживать Украине, когда неизвестно, кто будет президентом, премьером, главой Нацбанка и Минфина? А договоры с Фондом подписываются как раз этим лицами.

Таким образом, есть риски для курса гривни в следующем году. И эти ожидания, особенно в бизнес-среде, могут привести к тому, что курс перейдет уровень в 30 гривень за доллар. У меня нет уверенности, что в следующем году гривня будет укрепляться.

Что касается ближайшей перспективы, что согласно бюджету-2018 курс гривни может к концу года соответствовать 30 гривен за доллар, это – реально. Если правительство подпишет соглашение с МВФ и сможет выйти на внешние заимствования, то, скорее всего, курс будет ниже 30 гривен за доллар, к примеру, 29,5. В любом случае, больше 29 гривен за доллар. Если же не будет возобновлено сотрудничество с МВФ, то тогда курс под большим вопросом. Плюс, ожидания выборов, бизнес к этому очень чувствителен, больше, чем население.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг DragonCapital Сергей Фурса:

Если сотрудничество с МВФ возобновится, то в рамках базового сценария мы прогнозируем курс нацвалютык концу года на уровне 29,5гривни за доллар. И тут не важно, какой курс определен в госбюджете-2018, этот показатель не имеет значения. Если сотрудничество с Фондом сорвется, то все видится в негативе, курс не прогнозируем. Можно называть и 40, и 50 гривен за доллар, какие угодно цифры.

Конечно, привлечение Министерством финансов более 720 миллионов долларов путем размещения краткосрочных евробондов спасли ситуацию, но это –«короткий» долг, который не поможет в среднесрочной перспективе. А заимствования продолжатся, что выгодно для Украины. Долговая нагрузка на нашу страну снижается, поэтому нет проблемы с размером нового долга. Но все равно - без транша МВФ у нас будет финансовая дыра, причем по внешним обязательствам. Нам не хватит для ее закрытия ни гривневых ресурсов, ни долларовых. В итоге, придется сокращать расходы, причем глобально урезать, и тогда ожидаема значительная девальвация и опережающая инфляция.

Руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен:

На данный момент мы наблюдаем колебания обменного курса гривни к доллару, которые синхронны с международной конъюнктурой, где стоимость доллара - его скачки и, соответственно, скачки обменных курсов валют других стран - зависит от ожиданий действий Федеральной резервной системы США. Она же определяет стратегию своих шагов с учетом текущей ситуации в экономике Америки и прогнозов на ближайшие 3-6 месяцев. Последние пару дней в США превалируют ожидания, что ФРС не сойдет с пути постепенного повышения краткосрочных ставок. На заседании регулятора 26 сентября ожидается очередное повышение на 25 п.п. диапазона ставок на резервные деньги - до 2,00-2,25%. При этом долгосрочные ставки в долларе не повышаются. Таким образом, спред между короткими и длинными ставками в долларе и далее имеет перспективу на сужение. Это означает, что частные финансовые институты - коммерческие и инвестиционные банки - запрашивают более высокий процент по новым кредитам для нефинансовых компаний, включая те, у которых есть операции или контрагенты в Украине. В итоге, гривня не только страдает от повышенного спроса, но и от предложения, которое оценивает доллар в гривне дороже. Не исключено, что внешние настроения по доллару, которые задают тенденцию на внутреннем рынке Украины, смягчатся по отношению к оценке курсагривни. Не в последнюю очередь, из-за риторики властей США, что сильный доллар вредит экономике Америки.

Настрой на лучшее

Все вышесказанное – лишь прогнозы экспертов, каким же на деле будет курс гривни, покажет время. Скорее всего, ситуация стабилизируется. Этому будет способствовать поступление в резервы Нацбанка до конца года около 5 миллиардов долларов, включая очередной транш Международного валютного фонда, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов. По крайней мере, в этом уверен регулятор.

«МВФ – достаточно формальная организация, и если Фонд объявил о приезде миссии (с 6 по 19 сентября, – УНИАН), то шансы получения очередного транша – достаточно высокие… Наш прогноз, что нам удастся договориться с Международным валютным фондом. Мы закладываем получение транша до конца осени в размере около 2 миллиардов долларов. Получение очередного транша от МВФ открывает путь для получения около 1,5 миллиарда долларов до конца года от Всемирного банка и Европейской комиссии, а также станет позитивным сигналом для частных инвесторов, чтобы Украина могла разместить евробонды на более длительный срок и под более низкие проценты. Мы ожидаем, что Министерство финансов сможет разместить евробонды около 1,5 млрд долларов», - отметил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

А раз регулятор настроен положительно, то и рядовому украинцу не следует особо волноваться по поводу того, что будет с гривней. Как говорится – «не так страшен черт, как его малюют».

Нана Черная