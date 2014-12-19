Порошенко и Харпер рассказали, когда должна быть введена ЗСТ между Украиной и Канадой

Об этом договорились президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Стивен Харпер во время телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, сообщила пресс-служба главы государства.

Также Порошенко и Харпер обсудили возможности увеличения экономической помощи для Украины через механизм международных финансовых организаций.

«Собеседники положительно оценили возобновление переговоров на экспертном уровне относительно зоны свободной торговли между Украиной и Канадой и согласились, что она должна быть введена до конца 2015 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Порошенко, в частности, поблагодарил Харпера за канадское гостеприимство во время посещения Оттавы 17 сентября. Премьер-министр Канады отметил, что визит украинского президента был очень успешным и получил положительный резонанс в канадском обществе.

Порошенко также выразил особую благодарность за твердую поддержку, которую Канада демонстрирует на международных площадках, в частности во время Саммита «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Президент выразил особую благодарность Канаде за решение выделить Украине военно-техническую помощь на сумму 11 млн долларов США, которая включает комплекты одежды и обуви, зимнее обмундирование, оборудование по разминированию, средства связи, приборы ночного видения и другое оптическое снаряжение, медицинское оборудование, в т.ч. полевой мобильный госпиталь и медикаменты. Первая партия этой помощи уже поступила, и ожидается следующая.