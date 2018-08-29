Германия рассматривает возможность оказания финансовой помощи Турции - СМИ

Германия опасается, что экономические проблемы Анкары могут привести к новой волне мигрантов в европейские страны.

Власти Германии рассматривают возможность оказания экстренной финансовой помощи Турции.

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Как сообщает The Wall Street Journal, обеспокоенность Берлина вызывает тяжелая экономическая ситуация в стране, в частности, падение курса турецкой лиры, передает kommersant. Германия опасается, что экономические проблемы Анкары могут привести к новой волне мигрантов в европейские страны, а также дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Источники газеты утверждают, что консультации по этому вопросу находятся на ранней стадии, рассматривается возможность предоставления обширного пакета финансовой помощи Анкаре или ограниченных займов в конкретных сферах.

Ранее рейтинговые агентства Standard & Poor`s и Moody`s снизили оценки кредитоспособности Турции на фоне резкого ослабления лиры. Существенным риском экономики Турции остается состояние ее банковского сектора, а также частных корпораций, которым в ближайший год предстоит рефинансировать $180 млрд внешнего долга.