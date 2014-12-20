Порошенко просит МВФ увеличить финансовую помощь Украине

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Собеседники обсудили экономическую ситуацию в Украине, а также состояние выполнения сторонами обязательств в рамках программы МВФ Stand-By.

Лагард выразила поддержку Украине и положительно оценила формирования парламентской коалиции и нового правительства, поскольку это будет способствовать должному воплощению реформ и стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине.

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Порошенко заверил главу МВФ в последовательности Украины в выполнении обязательств перед Международным валютным фондом. Президент призвал МВФ рассмотреть увеличение финансовой помощи для Украины.

Собеседники согласовали дальнейший график взаимодействия на ближайший период.