Фонд гарантирования продлил ликвидацию шести банков

Сейчас в управлении Фонда находятся активы более 90 обанкротившихся банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить сроки ликвидации банков "КСГ Банк", "Черноморский банк реконструкции и развития", "Морской", "Восточно-промышленный коммерческий банк", "Укркоммунбанк" и "Укргазпромбанк".

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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидация банков продлевается на один год, в том числе "КСГ Банка" - до 30 августа, "Черноморского банка реконструкции и развития" - до 3 сентября, банка "Морской" - до 3 сентября, "Восточно-промышленного коммерческого банка" - до 10 сентября, "Укркоммунбанка" - до 13 сентября, "Укргазпромбанка" - до 14 сентября 2019 года включительно.

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц находятся активы свыше 90 обанкротившихся банков на более чем 500 миллиардов гривень по балансовой стоимости.