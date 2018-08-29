Фискальная служба похвасталась ростом отчислений в госбюджет

С начала года ГФС обеспечила увеличение поступлений в госбюджет сразу на 50 миллиардов гривень.

Государственная фискальная служба Украины в январе-июле текущего года обеспечила поступление в государственный бюджет 395 миллиардов гривень, что на 15%, или на 50 миллиардов гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

"Курс национальной денежной единицы в сравнении с предыдущим периодом остается практически на том же уровне, что в принципе не дает возможность говорить, что это случилось именно за счет обесценивания национальной денежной единицы", - отметил Продан.

Особое внимание он обратил на то, что с момента, когда правительство официально объявило борьбу с контрабандой (20 июня), поступления за два месяца выросли на 23%, или 12,6 миллиарда гривень, по сравнению с июнем-августом 2017 года.

По словам Продана, достичь такого результата удалось по нескольким причинам. Так, сегодня полноценно функционирует электронный кабинет налогоплательщика, где почти все услуги, которые предоставляет ГФС, можно получить в режиме онлайн.

С марта этого года возобновила работу обновленная система блокировки налоговых накладных, что позволило увеличить поступления от налога на добавленную стоимость на 2,5-3 миллиарда гривень.

Продан также сообщил, что в сентябре начнется реализация проекта "электронный чек", благодаря которому будут автоматизированы все процессы налогообложения, что даст возможность службе мониторить всю цепочку растаможивания грузов.

В пунктах пропуска завершаются работы по установке сканирующих систем, а в октябре должны завершить установку стационарных весовых комплексов, что также поможет улучшить показатели ГФС, отметил Продан.

Как сообщал УНИАН, за время реализации в Украине экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей – с 21 июня по 20 августа – в госбюджет перечислено более 66,7 миллиарда гривень таможенных платежей, что на 23%, или 12,6 миллиарда гривень, больше, чем за аналогичный период прошлого года.