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Гривня ниже 28 за доллар - НБУ продает валюту для поддержки курса

13:22, 29 августа 2018
Финансы
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Нацбанк объявил аукцион по продаже валюты до 100 млн долл. / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимались до 12:30.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 11-00 установились на уровне 28,06/28,09 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, динамика обменного курса гривни в последние несколько дней обусловлена временным фактором - традиционными для конца месяца выплатами правительством возмещения налога на добавленную стоимость в пользу бизнеса.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара