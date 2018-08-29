Премьер хочет бороться с контрабандой при помощи бизнеса и общественности

По словам Гройсмана, Кабмин едва ли не впервые начал закручивать гайки там, где выявлены контрабандные схемы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к легальному бизнесу и общественности за помощью в борьбе с контрабандой.

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Об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета министров в среду.

"Мне, как премьер-министру Украины, нам, как правительству, в этой борьбе нужна общественная поддержка. Я обращаюсь к легальному честному бизнесу, «белым» импортерам, нам нужна ваша поддержка. Едва ли не впервые начали закручивать гайки там, где схемы выявлены", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые "пиджаки"), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого "шестого" метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать "серый" импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом "Евро-4". Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае "черного" импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 миллиардов гривень.