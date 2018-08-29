В Кабмине собрались отдать все долги пенсионерам с оккупированных территорий, но есть условие

Глава Минсоцполитики отметил, что пенсионеры на оккупированных территориях имеют право на получение пенсий за весь период, в течении которого они не получали выплат.

Украинские пенсионеры, которые проживают на временно оккупированных территориях, вне зависимости от срока, получат все выплаты по пенсиям, которые не выплачивались.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на заявление главы ведомства Андрея Ревы.

По его словам, действующим законодательством Украины предусмотрено только два варианта образования задолженности выплат пенсий - по вине подразделений Пенсионного фонда, или по вине пенсионера. Сейчас же мы имеем ситуацию с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными военным вторжением и оккупацией Российской Федерацией части территории Украины.

Он отметил, что соответствующее постановление должен принять Кабмин.

"Мы должны на законодательном уровне урегулировать вопрос и сказать людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на неё в течении всего периода независимо от срока, за который им пенсия не платилась. Это надо прописать в постановлении Кабмина и мы это обязательно сделаем", – сказал Рева.

Он также отметил, что необходимо прекратить спекуляцию касательно пенсионных выплат на оккупированных территориях, поскольку государство полностью признает свои обязательства перед украинцами, которые вынужденно остались в захваченных РФ населенных пунктах.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что на сегодня Кабмин создал все условия для выплат пенсий жителям оккупированных населенных пунктов на контролируемых государством территориях и постоянно дорабатывает этот механизм с целью минимизации осложнений для граждан и соблюдением законности и адресности выплат.