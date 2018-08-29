Эксперт дал прогноз курса доллара в Украине до конца года

Финансовый аналитик считает, что курс 40 гривень за доллар - маловероятный сценарий.

К концу 2018 года курс доллара в Украине может вырасти до 28-29 грн/$, однако падение до 40 грн, которое прогнозируют некоторые эксперты, является маловероятным сценарием.

Об этом заявил финансовый аналитик Виталий Шапран. При этом эксперт заявил, что резка девальвация - "пиарная цена", передает "Обозреватель".

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"Должен быть самый наихудший сценарий для экономики, пока что он не ощущается", - объяснил он.

"В сентябре я бы говорил о коридоре 27,5-28,5 грн за доллар. Это будет зависеть от того, насколько интенсивно наши аграрии будут в сентябре сдавать свою валютную выручку. Цены на зерно неплохие на мировых рынках", - заявил финансовый аналитик.

По его словам, "все идет по плану, и фундаментальных факторов для обесценивания гривни нет".

"Я думаю, год мы завершим где-то 28-29 грн за доллар. Возможно, на наличном рынке он подползет до 30 грн, но не больше, поскольку конъюнктура на мировых рынках в третьем квартале для Украины лучше, чем была во втором", - добавил Шапран.

Ранее в НБУ заявили, что динамика обменного курса гривни в последние несколько дней обусловлена временным фактором - традиционными для конца месяца выплатами правительством возмещения налога на добавленную стоимость в пользу бизнеса.