Гривня продолжает падение

Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня открытия торгов.

В среду, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,11/28,13 гривни/доллар.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 5 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,81/32,83 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1146 гривни/доллар.

С целью замедлить падение курса нацвалюты, сегодня Нацбанк на валютном аукционе продал банкам 65,3 миллиона долларов, или более половины заявленного объема валюты.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 28,1134 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 80,4 миллиона долларов.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1146 гривни/доллар.