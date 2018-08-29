Турция в течении года должна выплатить $179 миллиардов внешнего долга

Основная часть долга к погашению - около $146 миллиардов - приходится на частный сектор, особенно банки.

Срок погашения внешнего долга Турции объемом около 179 миллиардов долларов - почти четверть годового ВВП страны - наступит в течение года, завершающегося в июле 2019-го, сообщили аналитики JPMorgan, сигнализировав о риске резкого спада в турецкой экономике.

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Об этом сообщает Reuters.

"Основная часть долга к погашению - около 146 миллиардов долларов - приходится на частный сектор, особенно банки. Правительству необходимо выплатить или отсрочить погашение долга в размере 4,3 миллиарда долларов, остальная часть приходится на организации госсектора", - говорится в аналитической записке JPMorgan.

Турецкая лира с начала года упала на 40% к доллару на фоне опасений о влиянии на денежно-кредитную политику президента страны Тайипа Эрдогана и ухудшения отношений с США.

Падение лиры спровоцировало страхи о том, что турецкие компании могут столкнуться с трудностями в погашении долгов в твердой валюте, а также оказало давление на европейские банки, имеющие потенциальные риски в Турции.

JPM сообщил, что в 2017 году объем внешнего долга Турции по отношению к ВВП страны приближался к рекордным пикам, наблюдавшимся непосредственно перед финансовым кризисом в стране в 2001-2002 годах.

"Финансовые нужды в ближайшие 12 месяцев велики, а доступ к рынкам стал проблематичным", - говорится в записке.

В течение оставшейся части 2018 года срок погашения наступит для долга в размере 32 миллиарда долларов, показали подсчеты JPM, основанные на данных центробанка Турции.

"Поскольку международные банки, скорее всего, как минимум частично ограничат свои потенциальные риски в Турции, отсрочка погашения основной суммы может оказаться трудной для некоторых организаций", - сообщили аналитики.

“В случае внезапной остановки потоков капитала, риски отсрочки погашения долгов будут расти, а финансировать дефицит текущего счета платежного баланса станет трудно”, - говорится в записке.