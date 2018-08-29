Набсовет «ПриватБанка» обновил правление финучреждения

Банк упразднил должность первого замглавы правления и сократил число заместителей главы до двух.

Наблюдательный совет «ПриватБанка» обновил структуру и состав правления финучреждения, в том числе упразднил должность первого заместителя главы правления и сократил число заместителей главы правления до двух.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, заместителями главы правления стали Галина Пахачук (управление проблемными активами и казначейством) и Анна Самарина (финансовый директор банка).

Членами правления банка назначены Олег Сергеев (корпоративный бизнес), Александр Дрелинг (IT-директор банка), Сергей Харитич (руководитель электронного бизнеса).

В новый состав правления банка также вошли три новых члена – Алексей Шабан (руководитель розничного бизнеса), Лариса Чернышова (управление рисками) и Игорь Лебединец (комплаенс, финмониторинг и юридический блок).

Валентина Ярмоленко остается главным бухгалтером "ПриватБанка".

Также сообщается, что банк предоставит все необходимые документы по новоназначенным членам правления (Алексей Шабан, Лариса Чернышова и Игорь Лебединец) в Национальный банк Украины для соответствующего согласования в ближайшее время.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.