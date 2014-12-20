ГФС предлагает разовую налоговую амнистию для физлиц

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Белоус.

«ДФС предлагать физлицам разовое добровольное декларирование наличности и имущества, при этом никаких санкций не будет, - сказал Белоус. - Это так называемая налоговая амнистия для граждан. Позже данные разовых деклараций будут учитываться при сравнении доходов и расходов. Такой метод контроля используется во многих странах. Это эффективный инструмент противодействия коррупции и уклонению от уплаты налогов».

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