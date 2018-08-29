Объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос на миллиард долларов

Наибольший прирост инвестиций - из Нидерландов.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии вырос на 1,039 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По информации Госстата, за этот период поступило 1,259 млрд грн новых инвестиций, но при этом выбыло 278,7 млн долл., а положительная переоценка составила 58,6 млн долл.

Согласно приведенным данным, наибольший прирост инвестиций - из Нидерландов (452 млн долл.), Кипра (257,8 млн долл.), Германии (48,9 млн долл.).

Наибольший объем поступивших инвестиций, или 59,6%, направлен в финансовую и страховую деятельность, 9,6% - в оптовую и розничную торговлю, 8,2% - в промышленность.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Госстата, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2017 год составили 1,871 млрд долл., в том числе наибольший объем инвестиций поступил с Кипра.

Национальный банк оценил приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году в 2,307 млрд долл., в том числе без учета операций конвертации банками долга в уставный капитал – в 1,8 млрд долл.