Международный платежный сервис PayPal открыл услугу денежных переводов из США в Украину

Переводы доступны через дочернюю структуру Xoom.

Популярный во всем мире платежный сервис для расчетов в интернете PayPal открыл услугу денежных переводов из США в Украину через дочернюю структуру Xoom.

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Об этом сообщил руководитель проектного офиса по внедрению PayPal в Украине Илья Кенигштейн в соцсети Facebook.

«Xoom - это система перевода денежных средств, которую PayPal купил в ноябре 2015 года. Ранее Xoom позволял пересылать денежные средства в 44 страны, Украины в этом списке не было. Начиная с сегодняшнего дня, Xoom позволяет пересылать деньги из США в 130 стран мира, в список которых входит Украина», - написал Кенигштейн.

По его словам, для Украины включили сервис Cash Pickup, который позволяет получателю в нашей стране забрать денежный перевод в одном из банков, включая «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Универсал Банк», «Правекс Банк», «Укргазбанк».

Также он сообщил, что с помощью сервиса можно пересылать до 2999 долл. в сутки, но не более 6000 долл. за 30 дней. Расширять эти лимиты можно через форму на сайте, предоставив дополнительные документы.

Справка УНИАН. PayPal - международная электронная платежная система, действующая с 1998 года и ставшая наиболее популярной для расчетов в интернете. PayPal используют более 230 млн людей в 190 странах мира. PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая высочайшую надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.