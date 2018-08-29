Гривня продолжает терять позиции: курсы валют

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 28,13/28,15 грн/долл.

В среду, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,13/28,15 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 7 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,86/32,88 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1146 грн/долл.

Официальный курс НБУ на 30 августа: 100 USD – 2811.6426 грн; 100 EUR – 3278.3753 грн

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2811.6426 (29 августа – 2805.1217)

100 EUR – 3278.3753 (29 августа – 3284.7975)