Оборонный бюджет на 2015 год составит 86 миллиардов гривень

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны украины Александр Турчинов во время брифинга по итогам сегодняшнего заседания, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, дискуссии по формированию оборонного бюджета продолжались в течение всей недели.

Читайте такжеПорошенко обещает не экономить на обороне: мы не имеем права"Но мы выходим на те цифры, которые были запланированы, в частности, и во время формирования коалиции, в коалиционном соглашении и зафиксированы в программе действий правительства. Оборонный бюджет, а также бюджет на безопасность будут фактически в объеме, которые равны 5% от ВВП. В том числе, бюджет обороны - 3% ВВП, 2% - бюджет безопасности", - сказал Турчинов.

Он уточнил, что в целом бюджет обороны и безопасности составит 86 млрд грн.

"Это 86 млрд грн. Это колоссальное увеличение бюджета на данное направление... Из этих 86 млрд, 80 млрд грн будут предусмотрены в общих цифрах бюджета, и на 6 млрд правительство будет выдавать государственные гарантии под закупку вооружения, военной техники и необходимых для вооруженных сил материально-технических ресурсов в рамках государственного оборонного заказа", - констатировал секретарь СНБО.

Читайте такжеБойцы передовой должны иметь особые условия оплаты - заседание СНБО