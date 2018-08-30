Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в этом году

На втором месте по вкладу инвестиций в Украину находится Кипр.

Россия инвестировала в развитие деятельности в Украине 436 млн долларов.

Об сообщает DT.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В течение января-июня в Украину поступило 1,2 млрд долларов инвестиций, поэтому российская доля составляет 34,6% от общего объема. На втором месте по инвестициям в Украину оказался Кипр, который вложил 219 млн долларов. Нидерланды с 207,7 млн долларов оказались третьими.

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Сообщается, что 59,6% инвестиций направлено в финансовую и страховую деятельность, 9,6% - в оптовую и розничную торговлю, 8,2% - в промышленность, информацию и телекоммуникации.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов среди ведущих международных инвесторов. В обнародованной информации говорится, что Украина заимствует 725 млн долларов США. Вернуть эти средства государство обязуется в 2019 году.