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Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в этом году

05:12, 30 августа 2018
Финансы
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В течение января-июня в Украину поступило 1,259 млрд долларов инвестиций / vizantiia.com.ua

Об сообщает DT.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В течение января-июня в Украину поступило 1,2 млрд долларов инвестиций, поэтому российская доля составляет 34,6% от общего объема. На втором месте по инвестициям в Украину оказался Кипр, который вложил 219 млн долларов. Нидерланды с 207,7 млн долларов оказались третьими.

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Сообщается, что 59,6% инвестиций направлено в финансовую и страховую деятельность, 9,6% - в оптовую и розничную торговлю, 8,2% - в промышленность, информацию и телекоммуникации.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов среди ведущих международных инвесторов. В обнародованной информации говорится, что Украина заимствует 725 млн долларов США. Вернуть эти средства государство обязуется в 2019 году.

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Теги: #Украина#Россия#инвестиции