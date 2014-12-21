Беларусь переводит расчеты с Россией в доллары

Беларусь договорилась с Россией фиксировать цены на экспортируемые продовольственные продукты в эту страну в долларах.

Об этом сообщил сегодня журналистам в Совете Министров заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый по итогам встречи высокого уровня с участием вице-премьеров двух стран, которая состоялась вчера в Москве, передает БЕЛТА.

"Мы договорились, чтобы цены на продукцию, которую мы планируем на экспорт в Россию, были фиксированы в долларах по факту предоплаты по курсу Центробанка Российской Федерации. Российская сторона согласна - так удобно работать, не надо каждый день рассматривать контракты и не надо подвергать друг друга каким-то сомнениям", - сказал вице-премьер.

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Он обратил внимание, что качество белорусской продукции высокое. "Вопросы ценового характера мы постоянно отрабатываем для того, чтобы наши предприятия не несли убытки. Для этого белорусская сторона мониторит ситуацию по ценам", - добавил Михаил Русый.

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Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства Беларуси вести расчеты с Россией в твердой валюте - долларах или евро.