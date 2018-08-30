Нацбанк выдал 1,3 миллиарда гривень рефинансирования двум банкам

Средства получили «Альфа-Банк» и банк «Пивденный».

Национальный банк Украины в августе выдал 1,315 млрд грн рефинансирования на срок свыше 30 календарных дней двум банкам.

Читайте такжеБанковский сектор Украины во втором квартале получил 400 миллионов убытка

Как сообщается на сайте НБУ, 23 августа «Альфа-Банк» получил 835 млн грн под залог государственных облигаций Украины.

Также 23 августа 480 млн грн получил банк «Пивденный» под залог иностранной валюты.

Отмечается, что кредиты выданы посредством проведения тендера.

Согласно приведенным данным, до этого в текущем году кредит НБУ на срок свыше 30 календарных дней получал только «ПриватБанк», который в январе привлек 2,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 августа 2018 года составил 58,580 млрд грн, что на 14,7% ниже показателя на начало года.

В 2017 году объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования сократился на 7,9%.