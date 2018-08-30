Глава "Нацкорпуса" Билецкий получил в подарок от отца участок земли за 1,7 миллиона

По данным декларации, отец нардепа Белецкий Евгений подарил сыну около 6 соток земли в Харькове.

Председатель партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий получил от отца в подарок земельный участок стоимостью почти 1,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные декларации Билецкого на сайте Единого реестра.

Так, по данным декларации, отец нардепа Белецкий Евгений подарил сыну около 6 соток земли в Харькове.

Как сообщил "Украинской правде" сам Белецкий, это был подарок на день рождения, который он праздновал 5 августа.

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"Да, я получил в подарок от отца земельный участок в честь дня рождения 5 августа. Этот участок он приобрел еще в 2006 году у другого владельца – физического лица", - сказал он.

На просьбу прокомментировать высокую стоимость земли (более 10 тысяч долларов за одну сотку – ред.), депутат уточнил, что участок дорогой, потому что расположен почти в центре города.

"Такая стоимость участка была установлена ​​экспертной оценкой, поскольку при внесении изменений в реестр нотариус требует соответствующий документ об оценочной стоимости. Поскольку это почти центр Харькова, то цена вполне оправдана. Более того, насколько мне известно, в других районах Харькова стоимость земли составляет почти 20 тысяч долларов за сотку, то есть даже вдвое больше", - подытожил Белецкий.

Как сообщал УНИАН, 11 украинских чиновников задекларировали собственные часовни и храмы.