Стоимость доллара в обменниках подскочила до 28,30 гривень, евро - 33

Продать доллары можно за 28,10 грн.

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 30 августа, подскочила до 28,30 грн, евро – до 33 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,10 грн, евро - за 32,50 грн за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 11:00 установились на уровне 28,18/28,26 грн/долл.

Справка УНИАН. Украинская гривня после укрепления на прошлой неделе возобновила падение. В среду, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,13/28,15 грн/долл.

Нацбанк объясняет очередной виток девальвации гривни выплатами возмещения по НДС.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.