цей матеріал доступний українською

Стоимость доллара в обменниках подскочила до 28,30 гривень, евро - 33

12:17, 30 августа 2018
Финансы
1709 3
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНацбанк заявил об отказе удерживать курс гривни

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,10 грн, евро - за 32,50 грн за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 11:00 установились на уровне 28,18/28,26 грн/долл.

Справка УНИАН. Украинская гривня после укрепления на прошлой неделе возобновила падение. В среду, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,13/28,15 грн/долл.

Нацбанк объясняет очередной виток девальвации гривни выплатами возмещения по НДС.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара