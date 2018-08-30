Евро на межбанке преодолел психологическую отметку
В четверг, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,26/28,28 грн/долл.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 8 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,02/33,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2685 грн/долл.
Как сообщал УНИАН, стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 30 августа, подскочила до 28,30 грн, евро – до 33 грн.