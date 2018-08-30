Ликвидацию банка «Старокиевский» снова продлили

Ликвидация продлевается на год.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, как и годом ранее, продлил ликвидацию банка «Старокиевский» на один год - до 17 сентября 2019 года включительно.

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Как сообщается на сайте фонда, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Светланы Грошовой.

Справка УНИАН. «Старокиевский банк» работал на рынке Украины с 1991 года. СМИ ассоциировали финучреждение с киевскими банкирами Дмитрием Виленским и Юрием Яременко. В июне 2014 года Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк, а в сентябре начал процедуру ликвидации финучреждения.