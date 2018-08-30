НБУ для спасения гривни продал банкам почти $50 миллионов

Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 66,6 миллиона долларов.

Национальный банк Украины на валютном аукционе продал банкам 49,4 миллиона долларов, или почти весь заявленный объем валюты.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 28,2784 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 66,6 миллиона долларов.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2685 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,26/28,28 гривни/доллпр.

Текущие котировки на 8 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,02/33,05 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2685 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 30 августа, подскочила до 28,30 гривни, евро – до 33 гривень.