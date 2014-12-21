Украина может получить финансовую помощь в 2 млрд евро до Нового года – Туск

Об этом он заявил в интервью "Польскому радио", передает ТСН.

"На самом деле мы имеем дело с ситуацией, которая требует немедленной реакции, и не следует ждать до следующего года, потому что в следующем году может быть слишком поздно. Это, в первую очередь, финансовая помощь, и мы к этому готовы. Это не будет такая сумма, в которой Украина нуждается, поскольку эти потребности очень большие, но это серьезная сумма", - сказал Туск.

По его словам, вторым важным элементом поддержки Украины есть гуманитарная помощь.

"Нам когда-то помогли... Мы, поляки, лучше знаем, какое важное значение имеет помощь в критическое время", - подчеркнул глава Евросовета.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Порошенко заверил главу МВФ в последовательности Украины в выполнении обязательств перед Международным валютным фондом. Президент призвал МВФ рассмотреть увеличение финансовой помощи для Украины.