Украина может получить финансовую помощь в 2 млрд евро до Нового года – Туск
Глава Европейского совета Дональд Туск предположил, что Украина может получить финпомощь в размере 2 млрд евро от ЕС, США, Канады и МВФ до конца текущего года.
Об этом он заявил в интервью "Польскому радио", передает ТСН.
"На самом деле мы имеем дело с ситуацией, которая требует немедленной реакции, и не следует ждать до следующего года, потому что в следующем году может быть слишком поздно. Это, в первую очередь, финансовая помощь, и мы к этому готовы. Это не будет такая сумма, в которой Украина нуждается, поскольку эти потребности очень большие, но это серьезная сумма", - сказал Туск.
По его словам, вторым важным элементом поддержки Украины есть гуманитарная помощь.
"Нам когда-то помогли... Мы, поляки, лучше знаем, какое важное значение имеет помощь в критическое время", - подчеркнул глава Евросовета.
Читайте такжеЕС продолжит поддерживать Украину - Туск по итогам саммита ЕС
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Порошенко заверил главу МВФ в последовательности Украины в выполнении обязательств перед Международным валютным фондом. Президент призвал МВФ рассмотреть увеличение финансовой помощи для Украины.