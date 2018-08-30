Суд Лондона огласит решение по "долгу Януковича" в середине сентября

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

Суд Лондона 14 сентября огласит окончательное решение по иску России против Украины о долге по еврооблигациям нашей страны на 3 миллиарда долларов, выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Читайте такжеДело “налоговиков Януковича”: ГПУ завершила расследование о хищении 3 миллиардов

"В пятницу, 14 сентября 2018 года, в 10.30, будет дано заключительное решение по делу A4/2017/1755 The Law Debenture Trust Corporation P.L.C (представитель России в споре) против Украины в лице министра финансов Украины, действующего по поручению Кабинета министров Украины", - говорится в графике, опубликованном на сайте суда.

Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 миллиарда долларов в январе 2016 года. Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

В марте 2016 года Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, однако Украина подала апелляцию на это решение. В конце июля суд удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения до завершения рассмотрения апелляции нашей страны.

В январе текущего года Апелляционный суд Англии отложил вынесение решения на более поздний срок.