НБУ опустил официальный курс гривни к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 31 августа: 100 USD – 2827,9437 гривни; 100 EUR – 3306,4318 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2827,9437 (30 августа – 2811,6426)

100 EUR – 3306,4318 (30 августа – 3278,3753)

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Как сообщал УНИАН, 30 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,25/28,29 гривни/долл.

Текущие котировки на 8 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,94/32,98 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2685 гривни/доллар.