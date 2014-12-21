Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в 2015 году и на сколько подорожает жизнь в Украине

Об этом заявили эксперты в сюжете программы ТСН.Тиждень.

В частности, по поводу курса доллара говорят даже о худшем сценарии - 25 гривен за доллар. А еще хуже ситуация будет, если Международный валютный фонд не даст Украине очередные кредиты.

В правительстве не видят другого выхода, чем занимать у МВФ и искать других иностранных доноров. Они должны перекрыть финансовые потребности страны на следующий год. Украине нужно где-то найти минимум 25-26 миллиардов долларов помощи. Из них 11-12 млрд может выделить МВФ.

Падение экономики в следующем году может составить 5%, прогнозируют ускоренный рост инфляции и рост безработицы, которая может достичь 9-10%.

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Рынок труда будет переживать еще более сложные времена - уже сейчас даже в столице на неформальных биржах устроиться могут единицы. Пенсионный возраст, вероятно, повысят. Минимальный доход будут держать на нынешнем уровне.

Еще одно - требование кредиторов страны для нашего же спасения - повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Не исключено, что тарифы на холодную и горячую воду, электричество вырастут в четыре раза.

На еду будет влиять все: от панических настроений людей, что способны сметать прилавки, до стоимости транспортного горючего. По крайней мере, на бензоколонках ценники меняют каждый день.

Украина руками премьер-министра Арсения Яценюка уже завтра планирует привлечь для малого и среднего бизнеса чрезвычайную кредитную программу от Евросоюза.