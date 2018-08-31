В Венесуэле задержали более 130 человек за "попытки дестабилизации экономики"

Эти люди подозреваются в таких преступлениях, как перепродажа, спекуляция, скупка в спекулятивных целях, бойкот и дестабилизация экономики.

Венесуэльские власти задержали за последнюю неделю 131 человека по подозрению в "дестабилизации экономики и саботаже финансовых мер", принятых правительством.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального прокурора республики Тарека Вильяма Сааба.

"Эти люди подозреваются в таких преступлениях, как перепродажа, спекуляция, скупка в спекулятивных целях, бойкот и дестабилизация экономики", - цитирует агентство Сааба. Генпрокурор добавил, что из 131 задержанного только 10 были отпущены на свободу. Еще 92 человека помещены под арест, в отношении остальных 29 - приняты другие меры, ограничивающие свободу передвижения. По словам Сааба, среди подозреваемых немало руководителей крупных торговых сетей.

20 августа в Венесуэле была проведена деноминация. Правительство решило убрать с купюр пять нулей и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка $60. Перед тем как приступить к реализации реформы, президент Николас Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в десятки раз - до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) - и привязке ее к петро.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен, дефицитом продовольствия и лекарств, а также девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, в июле инфляция в Венесуэле в годовом исчислении составила почти 83000%. МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет.