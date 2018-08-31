Трамп передумал повышать зарплаты федеральным госслужащим

Президент США решил, что на 2019 год повышение общих выплат и районных выплат в США будет нулевым.

Президент США Дональд Трамп отменил запланированное на январь повышение заработной платы гражданских госслужащих.

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Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой письме американского президента Конгрессу, которое было опубликовано Белым домом.

С января 2019 года планировалось увеличить зарплату всем служащим на 2,1%, а также поднять так называемые районные выплаты на 25,7%.

"Я решил, что на 2019 год повышение общих выплат и районных выплат будет нулевым", - говорится в письме Трампа.

Такое решение он объяснил тем, что рост одних только районных выплат будет стоить бюджету 25 миллиардов долларов, а федеральный бюджет не может обеспечить такое повышение. Военных эти решения не затрагивают. Как ожидается, они получат прибавку в размере 2,6%.

Подобным образом Трамп поступил и с корректировкой зарплат гражданских бюджетников в январе 2018 года, однако тогда повышение не было отменено полностью: общие выплаты выросли в среднем на 1,4%, а районные - на 0,5%.

По американскому законодательству общее повышение зарплат гражданских чиновников происходит в начале года автоматически, если президент и конгресс не внесут соответствующие изменения. Конгресс может предложить иной вариант, однако он все равно должен быть подписан президентом.