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Трамп передумал повышать зарплаты федеральным госслужащим

09:32, 31 августа 2018
Финансы
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Президент США Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой письме американского президента Конгрессу, которое было опубликовано Белым домом.

С января 2019 года планировалось увеличить зарплату всем служащим на 2,1%, а также поднять так называемые районные выплаты на 25,7%.

"Я решил, что на 2019 год повышение общих выплат и районных выплат будет нулевым", - говорится в письме Трампа.

Такое решение он объяснил тем, что рост одних только районных выплат будет стоить бюджету 25 миллиардов долларов, а федеральный бюджет не может обеспечить такое повышение. Военных эти решения не затрагивают. Как ожидается, они получат прибавку в размере 2,6%.

Подобным образом Трамп поступил и с корректировкой зарплат гражданских бюджетников в январе 2018 года, однако тогда повышение не было отменено полностью: общие выплаты выросли в среднем на 1,4%, а районные - на 0,5%.

По американскому законодательству общее повышение зарплат гражданских чиновников происходит в начале года автоматически, если президент и конгресс не внесут соответствующие изменения. Конгресс может предложить иной вариант, однако он все равно должен быть подписан президентом. 

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Теги: #Трамп