Интересы операторов транзитной рекламы будет отстаивать новая Ассоциация

Миссией организации будет выход транспортной рекламы на новый уровень.

Новая общественная организация «Ассоциация операторов транзитной рекламы» объединит ведущие рекламные агентства и лидеров рынка рекламы на транспорте.

Об этом на официальной странице написал Председатель Правления Ассоциации Сергей Кирий.

«Сегодня идет активное развитие рекламного рынка Украины. К сожалению, до сих пор, компании, специализирующиеся на транзитной рекламе, не имели своей ассоциации, хотя это направление уже давно является одним из ведущих на рынке, с биллингом более 330 млн. грн. в год (по итогам 2017 года), согласно оценкам операторов и крупнейших рекламных агентств», - отметил Сергей Кирий.

По его словам, учитывая быстрый рост объемов и форматов, совершенно очевидной стала необходимость создания организации, которая на общественных началах будет консолидировать, стандартизировать и развивать правила и подходы транзитной рекламы.

Сергей Кирий сообщил, что Ассоциация создана на базе таких ведущих игроков рекламного рынка, как «Мега-Полис-Плюс», «Транс-Медиа» и «МВГ-Медиа». Также в неё вошли компании «Европейське мисто!», «Интелидженс Медиа Груп», «Атлантис Люкс», «Медиа Директ», которые занимаются транзитной рекламой: в метрополитене, на наземном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. В ближайшее время участниками объединения станут крупнейшие сетевые рекламные агентства и операторы рынка Украины.

«Миссией организации будет выход транспортной рекламы на новый уровень - в один ряд с традиционными медиаканалами. Мы создадим методологию и будем развивать инструменты, необходимые игрокам рынка для его роста и развития», - отметил Сергей Кирий.

Председатель Правления Ассоциации операторов транзитной рекламы подчеркнул, что новое объединение намерено поддерживать прямые международные контакты, регулярно проводить семинары, конференции, внедрять обучающие программы, взаимодействовать с международными фондами, ассоциациями и организациями для достижения поставленных задач в кратчайшие сроки. Ряд комитетов и экспертных комиссий, входящих в состав организации, возьмет на себя решение этих задач.