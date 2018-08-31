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Украине до конца года нужно выплатить $3,2 миллиарда по внешнему долгу

10:39, 31 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Объем предстоящих выплат Украины по внешнему госдолгу до конца 2018 года составляет 90,98 миллиарда гривень, или 3,24 миллиарда долларов по текущему курсу Национального банка Украины.

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Как свидетельствует график прогнозных долговых платежей на сайте Министерства финансов по соглашениям, действующим на 27 августа, в том числе - погашение долга на 50,14 миллиарда гривень (1,78 миллиарда долларов) и 40,84 миллиарда гривень (1,45 миллиарда долларов) за его обслуживание.

В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию внешнего госдолга составят 143,54 миллиарда гривень (5,1 миллиарда долларов), в 2020 году – 169,92 миллиарда гривень (6,04 миллиарда долларов)

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить внешним кредиторам 1,483 триллиона гривень, что по текущему официальному курсу составляет 52,79 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-июль 2018 года сократился на 0,8% в долларовом эквиваленте - до 75,71 миллиарда долларов, на 5,4% в гривневом эквиваленте - до 2,026 триллиона гривень.

Международные резервы Украины на 1 августа 2018 года составили 17,749 миллиарда долларов, что на 5,6% ниже показателя на начало года.

Национальный банк до конца года ожидает поступления в резервы около 5 миллиардов долларов, включая очередной транш кредита Международного валютного фонда, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов.

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Теги: #внешний долг#внешний долг Украина