НБУ оштрафовал банк за ненадлежащее управление рисками

Штраф применили к "Айбокс Банку" на 462 тысячи гривень.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в августе оштрафовал один банк - "Айбокс Банк" - на 462 тысячи гривень.

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Как сообщается на сайте НБУ, штраф применен за ненадлежащее управление рисками, невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в предусмотренных законодательством случаях, непредоставление регулятору информации и документов.

Кроме того, банк получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов и финансовому мониторингу их операций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-июне применил штрафные санкции к десяти банкам.